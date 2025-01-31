В Кунгуре задержан владелец кафе, где отравились 30 человек

Владелец кафе в Кунгуре Пермского края, в котором отравились более 30 человек, был задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Прикамью.
«В Кунгуре по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан собственник кафе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что мужчина в настоящее время был допрошен. Следователи готовят ходатайство перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время, по данным регионального управления СК, подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Незадолго до этого Telegram-канал «SHOT проверка» писал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгуре, им диагностировали острое отравление.
По данным источника, все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.
По факту произошедшего задержанному грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба его киоска с шаурмой, которые принадлежали Имовову, закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы по факту произошедшего.
Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.