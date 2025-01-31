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В Кунгуре задержан владелец кафе, где отравились 30 человек

СК РФ по Прикамью: задержан владелец кафе в Кунгуре, где отравились 30 человек
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РИА Новости

Владелец кафе в Кунгуре Пермского края, в котором отравились более 30 человек, был задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Прикамью.

«В Кунгуре по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан собственник кафе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина в настоящее время был допрошен. Следователи готовят ходатайство перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время, по данным регионального управления СК, подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Незадолго до этого Telegram-канал «SHOT проверка» писал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгуре, им диагностировали острое отравление.

По данным источника, все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

По факту произошедшего задержанному грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба его киоска с шаурмой, которые принадлежали Имовову, закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы по факту произошедшего.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.

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