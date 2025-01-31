РАЭК объявила о кадровых перестановках после ареста Гребенникова

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) возложила функции главы РАЭК на исполнительного директора Екатерину Демкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Следует отметить, что возбужденное в отношении С.В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК», — говорится в сообщении РАЭК.

31 января организатора «Премии Рунета» и главу РАЭК Сергея Гребенникова арестовали на полтора месяца по статье о покушении на сбыт наркотиков. Источник «Газеты.Ru» заявил, что у него нашли два грамма мефедрона, что классифицируется как особо тяжкое преступление.

Сам Гребенников напрямую информацию не комментировал, однако написал в соцсетях, что любую новость «можно приукрасить», и вспомнил дело журналиста Ивана Голунова, которому наркотики подбросили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мосгорсуде подтвердили задержание главы РАЭК по наркотической статье.