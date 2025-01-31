Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РАЭК объявила о кадровых перестановках после ареста Гребенникова

РАЭК: функции главы ассоциации возложены на исполнительного директора Демкину
close
Серебряный лучник

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) возложила функции главы РАЭК на исполнительного директора Екатерину Демкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Следует отметить, что возбужденное в отношении С.В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК», — говорится в сообщении РАЭК.

31 января организатора «Премии Рунета» и главу РАЭК Сергея Гребенникова арестовали на полтора месяца по статье о покушении на сбыт наркотиков. Источник «Газеты.Ru» заявил, что у него нашли два грамма мефедрона, что классифицируется как особо тяжкое преступление.

Сам Гребенников напрямую информацию не комментировал, однако написал в соцсетях, что любую новость «можно приукрасить», и вспомнил дело журналиста Ивана Голунова, которому наркотики подбросили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мосгорсуде подтвердили задержание главы РАЭК по наркотической статье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами