В Москве двухлетняя девочка едва не задохнулась из-за грецкого ореха

Медики Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой извлекли из бронхов двухлетней девочки орех. Об этом сообщается в Telegram-канале Депздрава Москвы.

Двухлетняя девочка была доставлена в больницу с жалобами на кашель и свистящее дыхание, ребенка немедленно госпитализировали в хирургическое отделение. В ходе обследования выяснилось, что в бронхах ребенка застрял кусочек грецкого ореха.

«Была выполнена гибкая видеобронхоскопия, где в просвете правого главного бронха определялось инородное тело неправильной формы до 1 см в диаметре (орех). Далее инородное тело было захвачено с помощью эндоскопического экстрактора «спиралевидной корзины Дормиа» и его извлекли», — сообщили в медицинском учреждении.

Подробности о состоянии маленькой пациентки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее в Приморье ребенок попал в больницу, проглотив бусину.