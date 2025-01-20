Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве двухлетняя девочка едва не задохнулась из-за грецкого ореха

Московские врачи извлекли грецкий орех из бронхов двухлетней девочки
close
FotograFFF/Shutterstock

Медики Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой извлекли из бронхов двухлетней девочки орех. Об этом сообщается в Telegram-канале Депздрава Москвы.

Двухлетняя девочка была доставлена в больницу с жалобами на кашель и свистящее дыхание, ребенка немедленно госпитализировали в хирургическое отделение. В ходе обследования выяснилось, что в бронхах ребенка застрял кусочек грецкого ореха.

«Была выполнена гибкая видеобронхоскопия, где в просвете правого главного бронха определялось инородное тело неправильной формы до 1 см в диаметре (орех). Далее инородное тело было захвачено с помощью эндоскопического экстрактора «спиралевидной корзины Дормиа» и его извлекли», — сообщили в медицинском учреждении.

Подробности о состоянии маленькой пациентки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее в Приморье ребенок попал в больницу, проглотив бусину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами