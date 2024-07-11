Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД объявило в розыск основателя школы неформального образования

МВД объявило в розыск основателя школы «Апельсин» Зицера

close
100%
Global Look Press

МВД России объявило в розыск основателя школы неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД РФ.

«Зицер Вадим. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что в отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил Российской Федерации. Санкт-Петербургский городской суд 10 июля утвердил решение о его заочном аресте по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ. Зицеру может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он является педагогом-практиком, представителем гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). В данный момент он проживает не в России. В одном из интервью, опубликованных в YouTube, Зицер рассуждал о военном воспитании, в его словах прослеживается критика политики российского руководства.

Ранее уехавший из РФ бизнесмен попал в больницу, когда узнал, что его объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами