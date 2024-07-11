МВД объявило в розыск основателя школы неформального образования

МВД России объявило в розыск основателя школы неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД РФ.

«Зицер Вадим. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что в отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о фейках против Вооруженных сил Российской Федерации. Санкт-Петербургский городской суд 10 июля утвердил решение о его заочном аресте по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ. Зицеру может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он является педагогом-практиком, представителем гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). В данный момент он проживает не в России. В одном из интервью, опубликованных в YouTube, Зицер рассуждал о военном воспитании, в его словах прослеживается критика политики российского руководства.

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