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Напугавший оружием жителей Химок участник СВО записал видео с объяснениями

Попавший на видео с пистолетом участник СВО в Химках назвал его муляжом

Попавший на видео с предметом, похожим на оружие, мужчина оказался участником СВО и записал ролик, в котором заявил, что не стрелял с балкона и не собирался этого делать. Видеообращение мужчины опубликовал Telegram-канал «Типичные Химки».

«Не было никакого умысла напугать или, не дай бог, по кому-то стрелять, тем более, из игрушки не выстрелить», — пояснил мужчина.

По его словам, стоя на балконе он показывал муляж оружия своему боевому товарищу. Мужчина награжден медалью «За отвагу». Сейчас, судя по кадрам видеообращения, он отпущен полицейскими домой после задержания.

Напугавший химчан инцидент произошел в доме №68 на Молодежной улице в городе Химки. Местные жители заметили на балконе мужчину в камуфляжной одежде, который, по их словам, устроил стрельбу. На кадрах с места событий видно человека с бородой, у которого в руке находился предмет, визуально напоминающий пистолет.

Очевидцы сообщили о случившемся полицейским. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили там жителя Пензенской области 1992 года рождения, у которого изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом — его отправили на исследование.

Ранее в Омской области на участника СВО «повесили» шесть микрозаймов.

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