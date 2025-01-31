Стали известны подробности о роли полицейского в деле «Фонбета»

Арестованный по делу «Фонбета» замначальника УВД по ВАО Сергей Бивол получил через посредников 15 млн рублей, из которых оставил себе 2,5 млн рублей. Об этом сообщается Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Предварительно установлено, что 19 декабря 2024 года обвиняемый, находясь возле Ленинградского вокзала Москвы, получил от двух посредников (своего бывшего коллеги и адвоката) 15 млн рублей для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина передал 12,5 млн рублей другому лицу по поручению посредников бывшего генерального директора «Фонбета» Сергея Анохина уже в тот же вечер.

31 января суд арестовал Бивола до 29 марта 2025 года.

Следствие считает, что Анохин, желая избежать преследования за хищение денег из бюджета на предыдущем месте работы, передал силовикам взятку в 60 млн рублей через цепочку посредников. Указанный начальник отделения ОЭБиПК должен был передать часть денег — 10 млн — неким вышестоящим должностным лицам.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее «Фонбет» подал иск к гендиректору Анохину из-за дискредитации репутации.