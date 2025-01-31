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В Бразилии «паучий дождь» попал на видео

Estado de Minas: биолог объяснила природу дождя из пауков в Бразилии

В Бразилии прошел «дождь» из пауков, попавший на видео, пишет издание Estado de Minas.

Жители города Сан-Томе-дас-Летрас на юге штата Минас-Жерайс стали свидетелями необычного природного явления: гигантская паутина, напоминающая «паучий дождь», растянулась по небу. Видео, снятое экоактивисткой Бруной Наоми, стало вирусным в социальных сетях, вызвав множество забавных комментариев.

«Скажите, в каком это городе, чтобы избежать сердечного приступа?» — пошутил один из пользователей.

Бруна также пояснила, что пауки, создавшие эту паутину, принадлежат к виду Parawixia bistriata и не представляют опасности для человека.

«Они плетут гигантскую паутину, которая может пересекать дороги, проводят день в состоянии покоя и активизируются ближе к вечеру», — добавила она.

Биолог Фернанда Раджи объяснила, что такие паутины могут объединять до 500 пауков. По ее словам, «паучьи дожди» — обычное явление для сельской местности в период с декабря по март, когда стоит жаркая и влажная погода.

«Пауки собираются вместе в сезон размножения. Они демонстрируют себя в паутине, кормят самок, которые размножаются, и молодняк, используя насекомых, попавших в ловушку. Это один из немногих видов, которые проявляют социальные привычки, объединяясь в большие сети для питания и защиты», — рассказала специалист.

Ранее в пещерах Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби.

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