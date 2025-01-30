В пещерах Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби

Международная группа ученых из Великобритании и Дании обнаружила неизвестный вид паразитического грибка, способного заражать пауков и превращать их в зомби. Исследование опубликовано в научном журнале Fungal Systematics and Evolution (FUSE).

Открытие сделали в пещерах Северной Ирландии в ходе съемок телевизионного сериала Winterwatch.

Новый организм назвали Gibellula attenboroughii в честь знаменитого британского натуралиста и телеведущего, сэра Дэвида Аттенборо.

Команда выяснила, что грибок-паразит поражает пещерных пауков-кругопрядов Metellina merianae, а также их сородичей Meta menardi.

В обычном состоянии эти членистоногие ведут скрытный образ жизни, однако при заражении особи оставляют свои логова и выбираются на открытые места, чтобы встретить там свой конец.

Такие манипуляции способствуют дальнейшему распространению спор грибка. По словам ученых, паразит управляет поведением жертвы, вырабатывая дофамин.

Поведение инфицированных Gibellula attenboroughii пауков совпадает с действиями тропических бразильских муравьев, зараженных грибами Ophiocordyceps.

Ранее ученые нашли еще одного паразита, подчиняющего муравьев своей воле.