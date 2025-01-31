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Беременную женщину с тяжелыми травмами и угрозой выкидыша нашли на улице в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге под окнами дома нашли беременную с тяжелыми травмами
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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге под окнами дома обнаружили беременную женщину с тяжелыми травмами, ее поместили в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 30 января в Кировском районе возле дома №24 по улице Лени Голикова. Там обнаружили женщину с травмами, которой требовалась помощь.

Оказалось, что 34-летняя пострадавшая находится на раннем сроке беременности. Ее доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у женщины травмы головы, закрытый перелом плеча и открытые переломы бедренной кости. Также у нее возникла угроза выкидыша. Медики поместили пациентку в отделение реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Известно, что стражи порядка обследовали второй этаж дома, возле которого нашли женщину.

Ранее сосед по коммуналке жестоко избил беременную мигрантку в Петербурге.

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