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В Rambler&Co рассказали об изменениях взаимодействия с медиа благодаря ИИ

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: ИИ позволяет пользователям экономить время
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Источник РАЭК

Цифровой ассистент на основе больших языковых моделей (LLM), используемый на портале «Рамблер», помогает пользователям экономить личное время, рассказала директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова в рамках «Саммита развития» в Москве.

«Благодаря картине дня, которую GigaChat генерирует из верифицированных источников, аудитория экономит личное время и тратит его на себя и близких. А полезный контент и мини-сервисы на портале помогают решать повседневные задачи», — рассказала она.

Иванова добавила, что на портале стараются создать комфортное пространство, которое поможет пользователям получить максимум выгоды.

Также участники обсудили влияние современных технологий на бизнес.

Модератором секции выступил Александр Кукса, CEO SALO. В дискуссии также приняли участие Юлия Михайлова (СКАН-Интерфакс), Дмитрий Мартынов («РОБОЛАТОРИЯ»), Сергей Дубровский (РАНХиГС) и Наталия Тылевич (Social Lab).

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