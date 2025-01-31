В Wildberries отметили рост интереса россиян к рынку ювелирных украшений

Оборот ювелирных изделий на Wildberries в 2024 году вырос на 37%

Оборот ювелирных изделий на Wildberries в 2024 году обогнал общерыночные показатели и вырос на 37% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные аналитиков объединенной компании Wildberries и Russ.

При этом в натуральном выражении на маркетплейсе купили на четверть больше ювелирных изделий. В компании считают, что причинами этому стало стремление россиян приобретать ювелирные изделия в качестве инвестиционных активов, а также рост стоимости золота на мировых рынках.

Кроме того, в Wildberries отметили тренд на покупку украшений из серебра, а также рост интереса к изделиям с бриллиантами. Помимо этого, одной из причин в компании считают развитие онлайн-торговли ювелирными украшениями.

Представители маркетплейса отмечают, что вся продукция, представленная в категории ювелирных изделий, проходит на маркетплейсе строгую проверку и контроль, а поставки осуществляются через Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК).

«Мы исключаем продажу контрафактной продукции, а также даем возможность нашим клиентам проверять все характеристики изделия перед получением. Наши покупатели могут быть уверены в подлинности приобретаемых ювелирных изделий, поскольку все товары можно проверить по УИНу», — отметила руководитель категории «Ювелирные изделия» Wildberries Татьяна Власенко.

Помимо этого, продавцов ювелирных украшений обязывают состоять в специальном реестре, контроль которого ведется через ГИИС ДМДК. Отмечается, что без этого селлеры не могут продавать свою продукцию на платформе.

В Wildberries уточнили, что все ювелирные изделия поступают на склады, оснащенные специальными хранилищами «Суперсейф». При этом к ним предъявляются особые требования к защите, включая охрану и доступ к товару ограниченного круга сотрудников.

«Мы вышли на Wildberries около 5 лет назад, а сейчас и вовсе делаем ставку именно на развитии онлайн торговли, ведь именно этот канал в прошлом году показал трехкратный рост», — рассказал директор и владелец ООО «Ювелирный «Вероника» Андрей Жестков.

По его словам, благодаря строгому контролю за оборотом драгметаллов, развитию логистической инфраструктуры торговать стало надежнее и быстрее.

«Фактически мы получили доступ к клиентам сразу во всех регионах страны. В текущем году ожидаем дальнейший рост продаж, как благодаря нашим новинкам, так и инструментам продвижения на площадке», — сказал он.