В Москве зафиксировали спрос на пересадку волос в интимную зону

В Москве растет число обращений женщин в клиники с просьбами о пересадке волос в интимную зону. Об этом Life рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

По ее словам, повышенный спрос на подобную процедуру последний раз возникал в 2015 году. Однако врач уточнила, что пациенты обращаются за такими услугами не так часто, как, например, за пересадкой волос на голове.

Специалист добавила, что обычно сменить имидж хотят женщины старше 45 лет, которые «начинают молодиться и заводить любовников».

«Одна из пациенток рассказала, что ее любовник хочет, чтобы у нее была прическа на лобке, и для него это важно. Она была готова потратить определенную сумму, чтобы восстановить рост волос в этой зоне и сделать прическу, которая нравится ее любовнику», — рассказала Нагайцева.

Гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева до этого рассказала «Газете.Ru», что процедура бритья интимной зоны имеет свои плюсы для женского организма, в том числе упрощает уход за кожей в этой области. Для многих женщин бритье интимной зоны является частью их личной гигиены и эстетического восприятия, добавила она.

Ранее сообщалось, что девушке сожгли кожу во время лазерной эпиляции зоны бикини в Москве.