В Татарстане вор похитил из квартиры спящих хозяев ключи, часы и банку огурцов

Житель Альметьевска забыл запереть квартиру и проспал ограбление, вор вынес из жилища ценные вещи, перекусил в подъезде украденными солеными огурцами и скрылся. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 25-летний житель Альметьевска, мужчина сообщил, что ночью в его квартиру проник неизвестный и вынес ценные вещи. Полицейские установили, что из комнат пропали наручные часы, ключи от автомобиля и дома и банка соленых огурцов.

Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. Мужчину задержали, в ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты. На допросе он признался, что проник ночью в незапертую квартиру, взял понравившиеся вещи, съел в подъезде огурцы и ушел. Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленнику может грозить до шести лет колонии.

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