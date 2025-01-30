Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане вор похитил из квартиры спящих хозяев ключи, часы и банку огурцов

В Татарстане мужчина проспал ограбление собственной квартиры
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Альметьевска забыл запереть квартиру и проспал ограбление, вор вынес из жилища ценные вещи, перекусил в подъезде украденными солеными огурцами и скрылся. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 25-летний житель Альметьевска, мужчина сообщил, что ночью в его квартиру проник неизвестный и вынес ценные вещи. Полицейские установили, что из комнат пропали наручные часы, ключи от автомобиля и дома и банка соленых огурцов.

Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. Мужчину задержали, в ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты. На допросе он признался, что проник ночью в незапертую квартиру, взял понравившиеся вещи, съел в подъезде огурцы и ушел. Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленнику может грозить до шести лет колонии.

Ранее в Севастополе задержали таксиста, который помог мошенникам обокрасть 12 пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами