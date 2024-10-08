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Названа главная ошибка при измерении давления

JAMA: при измерении давления руку с манжетой нельзя размещать слишком низко

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Me dia/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса в США установили, что во время изменения давления руку с прибором нужно обязательно размещать на опоре. Слишком низкое положение конечности может стать причиной погрешности в показателях. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 133 взрослых добровольца в возрасте от 18 до 80 лет. Перед изменением давления все участники опорожнили мочевой пузырь, совершили двухминутную прогулку (для имитации похода в клинику) и провели пять минут в положении сидя. Затем добровольцам измерили давление несколько раз с интервалом в 30 секунд.

Было обнаружено, что положение руки на коленях приводило к завышению систолического давления (верхнего числа на тонометре) на 3,9 мм рт. ст. Такой метод измерения повышал диастолическое (нижнее) артериальное давление на четыре мм рт. ст.

Ученые отметили, что самое значительное повышение показателей наблюдалось, когда рука с прибором свисала вдоль тела без поддержки. По словам исследователей, избежать погрешностей в измерении можно, если принять правильную позу — сесть на стул с прямой спинкой и положить руку на стол. При этом опора для конечности не должна располагаться слишком низко.

Ранее было названо лекарство от гипертонии, которое может навредить кишечнику.

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