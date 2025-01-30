Россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram

Мошенники маскируют под обычное сообщение распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

По его словам, обычно во вредоносных сообщениях пользователей просят кликнуть на прикрепленную ссылку. Например, злоумышленники присылают файлы — установщики вредоносного программного обеспечения (ПО), обращаясь к потенциальной жертве с вопросом: «Это ты на видео?».

Сам по себе этот вирус ничем не примечателен, отметил Ермаков. Однако он может считывать SMS-сообщения, push-уведомления и фото из галереи, а также воровать личные данные.

«Надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — добавил специалист.

Ермаков призвал ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. Если все же вирус проник в гаджет, то стоит незамедлительно сообщить в банк и поменять пароли к платежным системам и аккаунтам в соцсетях.

Ранее тысячи хакеров в погоне за взломом чужих компьютеров случайно скачали опасный вирус.