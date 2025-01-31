«Новые люди» доставили очередной гуманитарный груз в Курскую область

На этой неделе миссия «Новых людей» доставила очередной гуманитарный груз в Курскую область, подвергшуюся нападению ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Отмечается, что делегацию возглавил координатор гуманитарной программы партии Станислав Дружинин. Миссия несколько дней работала в Курской области совместно с руководством местного отделения «Новых людей». Кроме того, миссия поучаствовала в гуманитарной операции Главного военного следственного управления СК РФ, в ходе которой была оказана помощь как жителям приграничных районов, так и военным.



«Курская область — не чужая для меня земля. Из деревни Бочаровка Мантуровского района родом мой дед — Иван Дмитриевич Бочаров. Сам же я в начале 2010-х годов работал помощником ректора и советником при ректорате Курского политеха. Неудивительно, что я особенно близко к сердцу воспринял события августа 24-го и не смог остаться в стороне, взяв на себя обязанности по организации помощи курянам», — отметил Дружинин.



В первый день поездки «Новые люди» доставили гуманитарный груз населению пострадавших территорий. В него вошли продукты и вещи, собранные по всей России сотнями неравнодушных граждан. Также миссия «Новых людей» побывала в пункте временного размещения, где находятся беженцы из приграничья, пообщавшись с ними и лично передав необходимое.

Во второй день делегация «Новых людей» присоединилась к группе военных следователей, возглавляемых руководителем отдела общественно-политической работы ГВСУ СК РФ Сергея Сухоставца. Они направлялись с грузом, адресованным бригаде морской пехоты и бойцам ВДВ, ведущим бои в зоне спецоперации. Отмечается, что военные с благодарностью приняли важные для выполнения поставленных задач предметы и оборудование.