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В столице Бурятии Улан-Удэ обнаружено «черное небо»

Режим «черного неба» ввели в Улан-Удэ
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Инцидент Кузбасс/Вконтакте

Режим «черного неба» ввели в Улан-Удэ, столице Бурятии, из-за рекомендаций Гидрометцентра. Об этом сообщает издание »Байкал Daily».

«В Улан-Удэ с 11 часов 30 января до 11 часов 31 января прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности», — сообщает издание.

Жителям бурятской столицы рекомендуется ограничить пребывание на улице, проводить занятия физкультурой в закрытых помещениях, избегать использования личного автотранспорта и обеспечить обильное питье, особенно для детей и младенцев.

Заводам и другим предприятиям, в свою очередь, предписывают сократить выбросы тех или иных веществ в атмосферу.

До этого режим «черного неба», первой степени неблагоприятности метеорологических условий, вводили в Красноярске с 6 по 8 января.

Ранее депутат заявил, что тяжелый смог вызывает бесплодие у жителей Красноярского края.

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