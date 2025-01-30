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Власти США пока не знают причину авиакатастрофы в Вашингтоне

В США затрудняются назвать причину аварии самолета и вертолета в Вашингтоне

На данный момент затруднительно назвать точную причину столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне. Об этом ТАСС на пресс-конференции заявил сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмен.

«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», — заявил Инмен.

Он добавил, что для установления причин авиакатастрофы необходимо время.

До этого посольство России в США выразило соболезнования в связи с многочисленными погибшими при столкновении пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее Трамп предложил свою версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне.

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