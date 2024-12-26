Тысячи преступников могли сбежать из тюрем во время протестов в Мозамбике

Из тюрьмы строгого режима в пригороде Мачава в Мапуту (Мозамбик) на фоне протестов тех, кто не согласен с результатами недавних всеобщих выборов, сбежали сотни заключенных, передает SABC.

Как рассказал в эфире южноафриканского канала журналист из Мозамбика Брайт Сонджела, это произошло в ходе беспорядков, которые охватили страну после подтверждения победы правящей партии на выборах. Протестующие воспользовались нестабильной ситуацией в стране и выпустили на свободу одного из заключенных. Остальным преступникам удалось одолеть охранников и сбежать, прихватив с собой несколько автоматов АК-47.

По первоначальным данным, число бежавших из тюрьмы составило около 6 тыс. человек, однако общественный активист и журналист Клементе Карлос считает, что сбежавших около 150 человек. Эти данные остаются неподтвержденными.

«Один молодой человек, который только что сбежал, записал видео с наручниками на руках, чтобы рассказать людям, что его друзья сбежали из центральной тюрьмы и освободили его и еще нескольких молодых людей <...> ситуация выходит из-под контроля. Я считаю, что они воспользовались рождественскими праздниками», — отметил журналист.

На этой неделе высший суд страны подтвердил результаты спорных октябрьских президентских выборов. Многие жители Мозамбика, особенно молодежь, надеялись, что на выборах победит независимый кандидат и лидер оппозициии Венансио Мондлане. Недавно он обратился к протестующим с призывом к спокойствию после нового всплеска беспорядков, связанных с результатами выборов. Однако люди по-прежнему выходят на улицы крупных городов Мозамбика.

Ранее преступник сбежал из тюрьмы с помощью тыквы и комбинезона.