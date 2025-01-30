Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции хотят запретить использование соцсетей для несовершеннолетних

В Турции планируют запретить использование соцсетей для граждан до 16 лет
close
Murad Sezer/Reuters

Турецкие власти в 2025 году планируют запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk.

«Мы хотим, чтобы наша молодежь младше 16 лет не заходила в социальные сети. Зачем им это? Там все равно нет ничего для них полезного», — сказал министр.

По его словам, в последнее время в Турции происходили инциденты, которые подтверждают это.

«Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер», — подчеркнул Уралоглу.

С августа 2024 года в стране заблокирована популярная среди подростков онлайн-игра Roblox. Кроме того, в прошлом году турецкие власти также запретили сервис обмена сообщениями Discord, популярный у геймеров.

Турецкие власти заявляли, что Discord связан с наркотиками и сексуальным насилием против детей.

Ранее Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами