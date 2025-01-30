Пожилая женщина продала квартиру и лишилась 3,4 млн рублей из-за мошенников

В Новокузнецке 72-летняя женщина лишилась квартиры и 3,4 млн рублей

В Новокузнецке 72-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил аферист и представился сотрудником силовых структур. Мужчина в форме заявил, что кто-то якобы пытается продать ее квартиру, поэтому россиянка должна сама провести фиктивную сделку.

Деньги от продажи пострадавшая отдала курьеру. Женщина узнала об обмане только когда ей сообщили, что сделка не была фиктивной.

Правоохранители нашли и задержали курьера, им оказался 20-летний местный житель.

«В его обязанности входило, соблюдая меры конспирации, получать пакеты с деньгами от потерпевших и передавать или переводить их на указанные подельником счета, оставляя себе оговоренную сумму», – поделились в МВД.

В отношении молодого человека возбудили дело. Он уже возместил женщине ущерб. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения.

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