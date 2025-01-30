Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилая женщина продала квартиру и лишилась 3,4 млн рублей из-за мошенников

В Новокузнецке 72-летняя женщина лишилась квартиры и 3,4 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Новокузнецке 72-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил аферист и представился сотрудником силовых структур. Мужчина в форме заявил, что кто-то якобы пытается продать ее квартиру, поэтому россиянка должна сама провести фиктивную сделку.

Деньги от продажи пострадавшая отдала курьеру. Женщина узнала об обмане только когда ей сообщили, что сделка не была фиктивной.

Правоохранители нашли и задержали курьера, им оказался 20-летний местный житель.

«В его обязанности входило, соблюдая меры конспирации, получать пакеты с деньгами от потерпевших и передавать или переводить их на указанные подельником счета, оставляя себе оговоренную сумму», – поделились в МВД.

В отношении молодого человека возбудили дело. Он уже возместил женщине ущерб. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее семиклассник из Хакасии по совету неизвестных оставил семью без денег из-за онлайн-игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами