В Екатеринбурге неизвестные забрали у женщины телефон и избили ее

Неизвестные избили и ограбили женщину около вокзала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные похитили у женщины телефон и избили ее, когда она попыталась вернуть гаджет. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Видео, на котором видно, как женщина, предположительно, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пытается догнать грабителей, появилось в сети вечером 26 января.

«[Все произошло] только что у ЖД вокзала. Забрали у женщины в наглую телефон и ушли. Она побежала за ними. Они вернулись все на крыльцо. Толпа ее завалила, она осталась лежать. Вызвали скорую», — написал свидетель инцидента (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Известно, что пострадавшая не обращалась в полицию с заявлением. Правоохранители проводят проверку.

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