В «Уральских авиалиниях» рассказали о драке судьи из Дагестана с другой пассажиркой

В «Уральских авиалиниях» подтвердили, что судья из Дагестана устроила драку на борту

Судья из Дагестана Сабина Султанова обвинила бортпроводников самолета «Уральских авиалиний» в клевете — они рассказали о драке женщины с другой пассажиркой на рейсе из Махачкалы в Москву, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». Судья лишилась должности. В пресс-службе авиакомпании заявили «Газете.Ru», что Султанова действительно поругалась с попутчицей и ударила ее по лицу.

«В горизонтальном полете во время обслуживания между пассажирами произошел конфликт. Сабина С. (23Е) в грубой форме начала высказываться в адрес пассажира Мадины К (22F) и ее несовершеннолетних детей. В ходе словесной перепалки пассажир Сабина ударила по лицу Мадину. В это время в салоне находились бортпроводники. Мадину пересадили на другой ряд кресел, ей была оказана психологическая поддержка. На нарушительницу составлен акт нарушения правопорядка», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

В пресс-службе также подтвердили, что судья написала заявление на бортпроводниц сразу после полета летом 2024 года.

«Сразу по прилете в аэропорт Домодедово Сабина написала заявление на бортпроводников в ЛОВД а/п Домодедово. Была проведена проверка», — заключили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка оскорбила и избила бортпроводника на рейсе Москва — Сургут.