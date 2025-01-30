В Подмосковье 12-летняя девочка выкурила четыре вейпа и не выжила

Mash: в Подмосковье 12-летняя девочка не выжила, выкурив четыре вейпа подряд

В Подмосковье ребенок не выжил, выкурив четыре электронные сигареты подряд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 29 января в городе Воскресенске. Женщина пришла домой с работы и нашла свою бездыханную 12-летнюю дочь, рядом с которой лежали четыре вейпа.

Предположительно, девочка выкурила их и не выжила. Точную причину случившегося установят специалисты в ходе экспертизы. Отмечается, что у ребенка не было хронических заболеваний.

До этого в Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа. Так как она долгое время не выходила из комнаты, другие члены семьи забеспокоились, поэтому выломали дверь и нашли подростка на полу. Спасти ее не удалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия две электронные сигареты.

Ранее россияне высказались против запрета вейпов.