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В Подмосковье 12-летняя девочка выкурила четыре вейпа и не выжила

Mash: в Подмосковье 12-летняя девочка не выжила, выкурив четыре вейпа подряд
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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Подмосковье ребенок не выжил, выкурив четыре электронные сигареты подряд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 29 января в городе Воскресенске. Женщина пришла домой с работы и нашла свою бездыханную 12-летнюю дочь, рядом с которой лежали четыре вейпа.

Предположительно, девочка выкурила их и не выжила. Точную причину случившегося установят специалисты в ходе экспертизы. Отмечается, что у ребенка не было хронических заболеваний.

До этого в Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа. Так как она долгое время не выходила из комнаты, другие члены семьи забеспокоились, поэтому выломали дверь и нашли подростка на полу. Спасти ее не удалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия две электронные сигареты.

Ранее россияне высказались против запрета вейпов.

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