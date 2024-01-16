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Россиянин попытался продать государственные награды СССР за 500 рублей и попался полиции

На Урале мужчина попытался продать государственные награды СССР за 500 рублей

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Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Нижнем Тагиле задержали 46-летнего мужчину, который пытался продать государственные награды СССР. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Россиянина нашли после того, как он опубликовал в интернете объявление о продаже. За награды он просил 500 рублей. Найденные предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

«Эксперты подтвердили, что изъятые награды являются подлинными и относятся к категории государственных наград», – сообщается в публикации.

По словам самого задержанного, он нашел медали в гараже, который купил в 2023 году.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о сбыте официальных документов и государственных наград. Россиянину грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее в Москве из квартиры советского следователя пропали тысячи долларов, иконы и портрет Брежнева.

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