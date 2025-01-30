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В Бурятии вор-сладкоежка украл из магазина конфеты

В Бурятии студент коллежа крал из магазина конфеты

В Улан-Удэ задержали молодого человека, который регулярно крал конфеты из супермаркета. Об этом сообщает УМВД Бурятии.

В Улан-Удэ охранник супермаркета помог найти вора-сладкоежку, который несколько раз крал из магазина конфеты. Сотрудники магазина обратился в правоохранительные органы, когда обнаружили кражу сладостей на 14 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Им оказался 17-летний студент местного колледжа, молодой человек признался, что несколько раз воровал конфеты с прилавка, чтобы впоследствии продать.

По данным портала «Infpol», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, студенту может грозить до одного года лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области мужчина украл букет из магазина и подарил жене. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался ранее не судимый 32-летний житель Междуреченска. На допросе он пояснил, что хотел купить букет цветов своей жене, выбрал красивую цветочную композицию, однако на кассе выяснилось, что его телефон разрядился и оплата товара бесконтактно невозможна. Уходить из салона без букета злоумышленник не хотел, поэтому он схватил цветы и скрылся с ними.

Ранее россиянка украла шубу из бара и ушла гулять в ней по улице.

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