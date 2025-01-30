В Мурманске неизвестный на машине преследовал ребенка

Полиция Мурманска проверяет сообщения о преследовании девятилетней девочки, за которой следил неизвестный на автомобиле. Об этом сообщает портал «СеверПост».

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на улице к ней подошла девочка и попросила о помощи. По словам ребенка, неизвестный следил за ней и преследовал на автомобиле.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники городского управления МВД, они также проверят правдивость рассказа девочки.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Тобольске мигранты преследовали девочку до дома.