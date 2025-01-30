Врач перечислила методики лечения ожирения

Врач Тананакина: ожирение лечится как диетами, так и медикаментозно

Выбор методики лечения ожирения зависит от его степени. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Она уточнила, что терапия включает диету, физическую активность, фармакотерапию или хирургическое вмешательство.

«Для большинства пациентов без осложнений рекомендуется гипокалорийная диета и увеличение физической активности. При снижении веса на 5% или более терапия продолжается без изменений. Если результат отсутствует, рассматривается фармакотерапия», — сказала Тананакина.

Медикаменты, по ее словам, применяются при средней и тяжелой степени ожирения. Препараты, назначаемые врачом, как правило, блокируют всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте, отметила врач.

Что касается бариатрической хирургии, к ней прибегают при ИМТ выше 40 или при ИМТ от 35 в сочетании с тяжелыми заболеваниями, такими как диабет или артроз, добавила она.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого предупреждал, что липосакция не поможет похудеть, потому что устраняет только локальные жировые отложения. Для похудения или тем более лечения ожирения нужны комплексные меры, в том числе значительная коррекция образа жизни, подчеркнул специалист.

Ранее ученые создали препарат двойного действия для лечения ожирения.