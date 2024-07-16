Доставщика мебели избили в Москве за заезд на территорию элитного дома

В Москве житель элитного дома избил 18-летнего курьера, который доставлял мебель. Об инциденте сообщает издание Regions.ru.

По словам юноши из Реутова, который занимается доставкой посылок на своем личном автомобиле, в этот раз ему предстояло выгрузить тяжелые коробки с мебелью. По неизвестной причине ворота на территорию элитного дома на улице Дмитрия Ульянова, где проживала заказчица, оставались открытым, и он воспользовался ситуацией, чтобы проехать во двор для разгрузки.

Это не понравилось местному охраннику. Он в грубой форме потребовал, чтобы водитель покинул охраняемую территорию, но объяснения курьера слушать не захотел. Тот вышел из машины, после чего в конфликт вмешался местный житель, передвигавшийся «на белом мерседесе с «красивыми» номерами».

«Направляясь ко мне, спортивного вида мужчина на ходу снял часы с руки. Он явно собирался не разговаривать, а драться. Так оно и случилось», — вспомнил пострадавший.

Очевидцы оттащили нападавшего, но полицейские, прибывшие на место, не стали его задерживать. Вместо этого они забрали в отдел внутренних дел избитого курьера, для которого доставка заказа обернулась сотрясением головного мозга. В итоге он написал заявление в ОМВД России по Академическому району города Москвы.

Юрист-эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык считает, что мотив мужчины, напавшего на доставщика, остается непонятным, ведь тот никому не перегородил дорогу. Теперь москвичу может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

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