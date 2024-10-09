Сотрудница российского банка украла у пенсионеров сотни тысяч рублей

В Нижнем Новгороде 26-летнюю сотрудницу банка обвиняют в мошенничестве — женщина, занимая должность старшего менеджера, обокрала нескольких клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Согласно материалам дела, женщина обманула пятерых пожилых жителей города, которые обращались к ней для переоформления вкладов. Так, в январе 2024 года сотрудница банка перевела на новый счет пожилого мужчины только 800 тыс. рублей, вместо 1 млн рублей, а 160 тыс. рублей отправила на счет знакомого, не посвящая последнего в детали операции. Аналогичным образом аферистка обманула еще четверых.

Общая сумма ущерба составила 690 тыс. рублей. Следствие установило, что похищенными средствами нижегородка распорядилась по своему усмотрению. Обвиняемой грозит за вменяемое ей преступление до шести лет лишения свободы. Ее дело направлено в суд.

Ранее в Новосибирской области сотрудница банка похитила у клиентов 15 млн рублей.