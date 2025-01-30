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Rambler&Co вошел в тройку лучших работодателей медиабизнеса

Rambler&Co стал одним из лучших работодателей по версии HeadHunter
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Unsplash

Медиахолдинг Rambler&Co вошел в тройку лучших работодателей среди крупных компаний по версии HeadHunter в категории «Медиа», сообщается на сайте сервиса по поиску работы.

Также Rambler&Co («Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и другие) вошел в топ-70 общего российского рейтинга «Лучших работодателей».

В пятерку лучших общего рейтинга небольших компаний также попала компания «Афиша», а в субрейтинге «Самые популярные у соискателей» «Афиша» вошла в число лучших 50. В компанию «Афиша» входит медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», проект «Афиша Рестораны», фестиваль «Пикник Афиши» и мобильные приложения «Афиша».

При составлении рейтинга эксперты учитывают уровень развития HR-процессов, оценивают штатных работников и востребованность у соискателей.

Рейтинг «Лучший работодатель» по версии HeadHunter позволяет оценить, какие компании предлагают лучшие условия для карьеры.

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