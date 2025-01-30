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В Москве назвали способы улучшить городскую экосистему

Остролистый клен стал самым распространенным видом деревьев в Москве
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Roman Denisov/Global Look Press

Новые стандарты управления зелеными насаждениями станут основой для создания гармоничной и устойчивой экосистемы в Москве, рассказал агентству городских новостей «Москва» директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

«Благодаря комплексной работе и современным стандартам мы можем сохранить уникальную природу Москвы и сделать ее еще более комфортной для жизни», — сказал он.

Также Ретеюм отметил, что остролистый клен — самый распространенный вид деревьев в Москве, занимающий 14% от всех деревьев. Также мелколистная липа занимает 11,4%, конский каштан – 11%, а повислая береза – 10,7%.

Ретеюм добавил, что не все деревья являются полезными для городской экосистемы.

«Например, ясенелистный клен считается инвазивным видом. Это дерево вытесняет местные породы деревьев, препятствуя нормальному развитию природных экосистем», — сказал он.

По словам Ретеюма, комплексный подход поможет поддерживать экологический баланс в столице. Он добавил, что в Москве проводится мониторинг деревьев, организуются санитарные вырубки и внедряются новые стандарты озеленения.

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