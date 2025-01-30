В Якутии пенсионерка случайно проглотила три целых абрикоса и попала в больницу

В Якутске врачи извлекли три целых абрикоса из кишечника 70-летней пациентки

В Якутии врачи спасли пенсионерку, которая целиком проглотила три абрикоса из-за отсутствия зубов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пожилая женщина была доставлена в больницу с жалобами на острые боли в области живота, в ходе обследования в кишечнике пациентки были обнаружены три инородных тела. По словам пенсионерки, она ела абрикосы, и случайно проглотила их из-за отсутствия зубов.

«Ей диагностировали острую кишечную непроходимость. При вскрытии обнаружили непереваренные абрикосы в тонком кишечнике», — рассказал заместитель главного врача по лечебной работе республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Валерий Ермолаев.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, вскоре пенсионерку выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли школьницу, проглотившую щетку во время чистки зубов. С помощью эндоскопического инструмента под общей анестезией врачи извлекли инородный предмет. Здоровью несовершеннолетней пациентки ничего не угрожает. Ее уже выписали домой.

Ранее мужчина из Саудовской Аравии случайно проглотил ключи от машины и чуть не задохнулся.