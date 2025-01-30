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Россиянам рассказали, какие приборы опасно включать с помощью удлинителя

Pravda.Ru: холодильники и обогреватели опасно включать с помощью удлинителя
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Depositphotos

Мощные бытовые приборы нельзя подключать с помощью удлинителя для розеток. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К таким приборам они отнесли холодильники, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, обогреватели, электрические плиты, чайники, кофеварки. По словам экспертов, их высокая мощность может перегрузить удлинитель. В этом случае может произойти короткое замыкание или пожар. Кроме того, не стоит подключать к ним приборы с высоким пусковым током — кондиционеры, компрессоры, сварочные аппараты.

Помимо этого, к удлинителю не советуют подключать компьютеры, телевизоры, аудиосистемы.

«Не подключайте удлинитель к другому удлинителю — это может вызвать мгновенную перегрузку. Следите за состоянием шнуров, вилок и контактов — повреждения повышают риск возгорания», — добавили в сообщении.

Специалист по абонентскому оборудованию «Билайна» Алексей Верещагин до этого предупредил россиян о негативном влиянии низких температур на смартфоны и их батареи. По его словам, зарядка гаджета на улице, особенно быстрой зарядкой, может повредить батарею.

Ранее россиян предупредили об опасности зарядки намокшего смартфона.

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