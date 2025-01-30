Врач рассказала, какую ошибку часто совершают при борьбе с дефицитом витамина D

Попытка восполнить дефицит витамина D только с помощью питания является главной ошибкой в этом вопросе. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она напомнила, что при недостатке этого элемента человек может испытывать слабость и утомляемость. В этом случае эксперт рекомендует обратиться к врачу и сдать анализы. По ее словам, в случае подтверждения опасений специалист назначит препараты в виде капсул, капель и спреев.

При этом продукты, в которых содержится витамин, помогут поддержать его нормальный уровень в организме.

«Должен быть разнообразный рацион, включающий продукты животного происхождения. Мясо, яйца, молочные продукты должны присутствовать ежедневно», — указала Русакова.

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что, вопреки распространенному мнению, не всегда с наступлением холодов нужно искусственным путем восполнять дефицит витамина D. Делать это следует только при наличии соответствующих медицинских показаний, в остальных случаях организму это не нужно, заявил он.

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