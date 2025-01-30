Во Владивостоке мужчина жестоко избил и изнасиловал женщину в подъезде дома

Во Владивостоке ищут насильника, напавшего на женщину в подъезде дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 30 января в подъезде многоэтажки по улице Аллилуева и попал на запись камер видеонаблюдения. Видео публикует Telegram-канал Fatalityvdk. Неизвестный выволок женщину из лифта, повалил на пол, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся.

По данным РЕН ТВ, полицию вызвал один из соседей, который вышел на лестничную клетку и обнаружил пострадавшую.

«Обидчика на месте уже не было. Ранее мужчина попадался мне пару раз — один раз возле подъезда, один раз на улице», — рассказал житель дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи допросили потерпевшую, назначен ряд судебных экспертиз. Личность нападавшего устанавливается.

До этого сообщалось, что в Ульяновской области мужчина избил знакомую кнутом и изнасиловал палкой. Между 58-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт, во время которого фигурант избивал женщину руками, ногами и кнутом. Подозреваемого в нападении задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы.

Ранее таксист высадил по дороге ребенка, которого подобрал и изнасиловал прохожий.