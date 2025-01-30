В российском городе выявили повышенный уровень фенола

В Калининском районе Новосибирска зафиксировали уровень фенола, превышающий предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

«Новосибирск за 28-29 января, фенол — до 1,3 ПДК», — говорится в сообщении.

Фенол является токсичным веществом. При его вдыхании страдают функции нервной системы. Кроме того, пары фенола вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и кожи.

В октябре прошлого года сообщалось, что ученые из Университета Цинциннати установили, что экологические фенолы, входящие в состав шампуней и пластиковой посуды, могут менять электрическую активность сердца и нарушать его ритм. В частности, ученые обнаружили, что BPA, BPF и BPA+F задерживали передачу электрических сигналов от предсердий в верхней части сердца к желудочкам у женщин.

Также было обнаружено, что воздействие триклокарбана (антибактериального химического вещества в средствах личной гигиены) приводило к увеличению интервала QT. Это означало, что электрической системе сердца требовалось слишком много времени для перезарядки. Такая ситуация чревата нарушением сердечного ритма.

Ранее Онищенко призвал проверить поставляемые в Россию бананы на содержание фенола.