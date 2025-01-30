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В Госдуме предложили запретить продажу чехлов для маскировки алкоголя

Депутат Госдумы Гусев предложил запретить продажу чехлов для маскировки алкоголя
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в том числе специальные чехлы. Он внесет в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Дополнить закон... статьей 26.3 следующего содержания... Запрещается продажа устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами», — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в России популярность приобрели, например, чехлы для банок с напитками, которые находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Благодаря им граждане могут скрыть принт с названием алкоголя и употреблять спиртное в общественных местах, что является нарушением законодательства.

«Квасить в общественных местах запрещено законом. Причем неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, некоторые подростки так прячут алкоголь в школе, чтобы выпивать во время уроков.

«Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка. А там внутри зеленый змий. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей», — добавил Гусев.

До этого в Госдуме предложили продавать алкогольную продукцию тем россиянам, у которых будет специальная разрешающая отметка, полученная на «Госуслугах».

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