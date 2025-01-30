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В Госдуме выступили с предложением для родителей детей с диабетом

В ГД предложили интегрировать в школьное тьюторство родителей детей с диабетом
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Depositphotos

Депутат Государственной думы Ксения Горячева («Новые люди») выступила с предложением интегрировать родителей детей, страдающих сахарным диабетом, в систему школьного тьюторства. Она направила соответствующий депутатский запрос главе Минпросвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Мне поступили обращения от родителей детей, больных сахарным диабетом, касательно упрощения механизма включения родителей детей, больных сахарным диабетом, в систему школьного тьюторства. С учетом частого дефицита кадров в школах предлагаю создать условия для интеграции данной категории родителей в систему школьного тьюторства», — говорится в запросе.

Как пояснила парламентарий, в первые годы заболевания сахарным диабетом, а также в детском возрасте родителям школьников с таким заболеванием приходится оставлять работу и находиться в школе для контроля за приемом лекарств, что отражается на материальном положении семей.

Она также отметила, что на первом этапе родитель может пройти профильные образовательные курсы, которые помогут ему в короткие сроки вовлечься в образовательный процесс. По словам Горячевой, необходимо рассмотреть вопрос об обучении таких родителей на бесплатной основе.

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