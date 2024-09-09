Названо неожиданное блюдо, провоцирующее диабет у детей

Ученые из Финского института здравоохранения и социального обеспечения установили, что бананы, овсяные хлопья повышают риск развития диабета первого типа у детей, а ягоды, напротив, защищают от этого заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании приняли участие около 5600 детей с генетической предрасположенностью к диабету. Наблюдения за их рационом питания велись с рождения до шестилетнего возраста. Ученые уделили особое внимание потреблению фруктов, ягод, ржи, овсянки и йогурта.

К концу исследования у 94 детей развился сахарный диабет первого типа, а у 206 появились признаки нарушения работы островковых клеток. Это гормон-продуцирующие клетки эндокринной системы, расположенные на поджелудочной железе. Их дисфункция значительно повышает вероятность возникновения диабета.

Анализ питания детей показал, что, чем больше испытуемые употребляли в пищу бананов, овсянки или ржи, тем выше был риск развития этого заболевания. Ученые отметили, что блюда из этих продуктов, такие как овсяная каша с добавлением бананов, традиционно считаются частью здорового рациона.

Также выяснилось, что ягоды, такие как клубника, черника, малина и черная смородина, наоборот, проявляли защитные свойства. Исследователи предположили, что ягоды могут снижать риск развития диабета благодаря высокому содержанию полифенолов в составе. Полифенолы — это растительные соединения, которые защищают клетки организма от разрушения и благотворно влияют на обмен веществ.

Ранее было названо состояние, повышающее риск 26 заболеваний.