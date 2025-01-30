Россияне потратили более 4,7 млрд на покупку обручальных и помолвочных колец в 2024 году

Почти 5 млрд потратили россияне на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году

Самыми популярными месяцами для покупок обручальных и помолвочных колец в 2024 году стали июль, август и декабрь, при этом наибольший рост спроса зафиксирован в южных городах, таких как Сочи, Саратов и Волгоград — до 91%. В общей сложности, россияне потратили более 4,7 млрд рублей на покупку обручальных и помолвочных колец в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Аналитическом центре SOKOLOV.

В 2024 году продажи обручальных колец в стране выросли на 31% по сравнению с 2023 годом, а общая сумма покупок составила 2,79 млрд рублей. Лидером по темпам роста стал Саратов (+82%), второе место занял Волгоград (+73%), а третье — Краснодар (+66%). На четвертой позиции оказалась Уфа (+65%), а замыкает пятерку лидеров Калининград с ростом на 60%.

Средний чек на покупку обручальных колец на российском рынке ювелирной розницы в 2024 году составил 19 505 рублей, что на 32% больше, чем год назад. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей (+35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, +32%), на третьем — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, +25%). Четвертую позицию занял Саратов (23 081 рубль, +45%), а замыкает пятерку лидеров Воронеж с показателем 22 373 рубля (+36%). Самый значительный рост среднего чека зафиксирован в Самаре — здесь он увеличился на 46%.

Среди обручальных колец наибольшей популярностью пользовались изделия из золота (+4%), серебра (+9%), красного (+4%) и белого золота (+8%).

Продажи помолвочных колец в России выросли на 32%, при этом общая сумма составила 1,91 млрд рублей. Наибольший прирост был зафиксирован в Сочи (+91%), Волгограде (+85%), Саратове (+73%), Краснодаре (+59%) и Казани (+44%).

Средний чек на помолвочные кольца в России в 2024 году составил 13 890 рублей, увеличившись на 7% год к году. Первое место по величине среднего чека заняла Москва — 19 813 рублей (+20%), где также была зафиксирована самая высокая динамика роста. Второе место — Санкт-Петербург (19 578 рублей, +15%), следом идет Калининград с показателем 17 523 рубля. Четвертую позицию занимает Сочи (16 826 рублей, +18%), а пятую — Краснодар (16 263 рубля, +13%).

Наиболее предпочтительными материалами для помолвочных колец оказались золото (+6%), серебро (+47%), белое золото (+12%) и комбинированное золото (+21%). Из вставок наибольшей популярностью пользовались фианиты и бриллианты.

Ранее психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб.