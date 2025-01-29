Врач рассказал, представителям каких профессий грозят грыжи

По статистике, около 4% россиян в возрасте от 20 до 60 лет сталкиваются с грыжами. Большинство из них — это так называемые грыжи живота. Профессии, представители которых профессий чаще всего сталкиваются с этой проблемой, «Газете.Ru» назвал хирург «СМ-Клиника» Константин Суртаев.

По его словам, грыжи живота появляются при аномальном выпячивании органов брюшной полости (кишечника, сальника или мочевого пузыря). Причем это происходит в «слабых местах» брюшной стенки, которые специалисты называют грыжевыми воротами. В нормальном состоянии мышцы живота выполняют роль упругого корсета для внутренних органов. Однако с утратой эластичности мышц в них образуется дефект, куда выпячиваются внутренние органы.

Образование грыж живота, как правило, сопровождается неприятными симптомами — болью в верхней или нижней части живота, в паху, постоянным ощущением тяжести и дискомфорта. В сложных случаях даже возможно ущемление грыжи, и единственный вариант сохранить здоровье, а порой и жизнь — экстренная операция.

«Такие грыжи обычно «зарабатывают» люди тяжелого физического труда, например металлурги, строители, горнорабочие, работники нефтяной промышленности, шахтеры и многие другие специалисты. Их работа часто связана с колоссальными нагрузками на организм, иногда в экстремальных условиях, что может выдержать далеко не каждый. Основная проблема, с которой сталкиваются эти люди, — сильное напряжение мышц передней брюшной стенки, нередко вызывающее смещение органов за пределы стенки живота. Так появляются грыжи белой линии (эпигастральная область), пупочные, паховые и бедренные грыжи», — сказал хирург.

Не меньший риск развития грыж и у профессиональных спортсменов, в первую очередь у тяжелоатлетов. Помимо сильнейшей нагрузки на позвоночник тяжелоатлеты рискуют получить пупочную или паховую грыжу при подъеме спортивных снарядов.

Регулярный подъем тяжестей — это постоянное давление на брюшную полость, что со временем может привести к повреждению сухожильно-мышечного каркаса и перемещению грыжевого мешка за пределы пупочного или пахового кольца. Даже малейшие нарушения в графике спортивных тренировок (спортсмен на несколько дней прервал утренние разминки, а потом резко возобновил тренировки) повышают вероятность образования грыжи. Заподозрить ее можно по характерной острой или тянущей боли в животе, которая возникает во время занятий спортом. Причем чем интенсивнее тренировки, тем сильнее болевые ощущения.

Врач предупредил, что со временем грыжа может увеличиться, причиняя больному физический дискомфорт. Самое опасное, что может случиться, — это ущемление грыжи, когда органы брюшной полости сильно сдавливаются в грыжевых воротах. Последствия могут быть катастрофическими, иногда у больных даже случаются некроз ущемленных органов и непроходимость кишечника.

«Конечно, нельзя доводить ситуацию до крайности и ждать, пока вас увезут на скорой с ущемленной грыжей. Все-таки к здоровью нужно относиться более бережно. Но если вы уже столкнулись с проблемой, переживать тоже не стоит. Сейчас в хирургии появились новые методики, которые успешно применяются во всем мире, в том числе и в нашей стране. На мой взгляд, лапароскопическая герниопластика — одна из лучших. Плюсы этой лапароскопической операции очевидны. Боли после операции незначительны и, как правило, отмечаются только в первые сутки. Сразу после выхода из наркоза пациенты могут двигаться и самостоятельно себя обслуживать. Длительность пребывания в стационаре намного сокращается (до 1–2 дней), как и сроки восстановления трудоспособности. Количество осложнений снижается в несколько раз. Ну и, помимо всего прочего, это еще и косметический эффект. Все швы малозаметны, и их не нужно снимать», — добавил Суртаев.

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