Ревнивец ударил нового знакомого топором после того, как застал его со своей женой

В Новоалтайске мужчину арестовали за нападение на нового знакомого с топором

В Алтайском крае 41-летнего мужчину обвиняют в нападении на нового знакомого после того, как застал его со своей супругой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новоалтайске. Обвиняемый отдыхал с родственниками и супругой, но из-за конфликта в семье последняя вызвала полицию. В отделе пара познакомилась с еще одним мужчиной, которого они пригласили к себе.

После того, как разбирательство завершилось, компания вызвала такси, но водитель долго не появлялся, поэтому фигурант решил погреться в участке. Позже он вышел на улицу, однако жена и новый знакомый уехали.

Дома он застал обоих и из ревности напал на мужчину с топором. В результате он получил травму головы.

«Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как потерпевший успел убежать, и ему вовремя была оказана медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей.

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