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«Единая Россия» помогла с обучением 16 тыс. волонтеров для мероприятий 80-летия Победы

Более 500 тыс. волонтеров планируют привлечь к празднованию 80-летия Победы
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В России и за рубежом в работу волонтерского корпуса к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется вовлечь порядка 500 тыс. человек. Об этом рассказала председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, сообщается на сайте «Единой России».

Она отметила, что на текущий момент партия помогла с обучением 16 тыс. волонтеров. По ее словам, обучение проходит в несколько этапов, очно и онлайн.

«Первый этап – это онлайн-обучение, где мы даем исторический и волонтерский минимум. Второй этап – очное обучение, здесь большинство наших мероприятий проходит на площадке штабов общественной поддержки «Единой России». И третий этап – это функциональное обучение непосредственно в местах проведения мероприятий и акций», – сказала Занко.

Председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» подчеркнула, что важным разделом при подготовке активиста является исторический блок, так как активисты должны помнить основные события и Героев Великой Отечественной войны.

«Он поможет не просто проводить качественные патриотические и исторические мероприятия, но и стать настоящими проводниками и защитниками нашей исторической правды, продвигать ценности патриотизма, еще раз осознать, что Победа – спасение советского народа от уничтожения и геноцида», — сказала она.

Занко уточнила, что центры подготовки волонтеров открылись в каждом регионе страны. При этом, по ее словам, 20 центров подготовки волонтеров были открыты за рубежом.

Отмечается, что активисты партии помогут с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы, разгрома нацистов в Сталинградской битве, акциях «Георгиевская лента», «Сад Памяти», «Свеча памяти», «Огненные картины войны».

Также за 100 дней до Дня Победы стартует всероссийский конкурсу «Послы Победы Москва», 150 победителей которого помогут в организации главного Парада Победы на Красной площади.

Кроме того, будет запущен конкурс «Послы Победы. Команда мира», в рамках которого отберут лучших добровольцев из других государств, которые помогут организации Парада Победы в Туле.

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