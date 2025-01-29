В «Единой России» предложили ускорить внедрение мер господдержки в сфере занятости

Необходимо ускорить утверждение стандартов господдержки в сфере занятости. Об этом на правчасе с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.

Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день принято только 5 стандартов, которые регламентируют меры соцподдержки в сфере занятости.

Всего же предполагается введение 16 мер, уточнил первый вице-спикер Совфеда.

«Когда будут приняты остальные 11? Это вносит серьезный диссонанс в работу центров занятости», — задался вопросом Якушев.

Антон Котяков пояснил, что в ближайшее время эта работа завершится.

«Сейчас все документы разработаны и находятся в стадии регистрации в Минюсте», — пояснил глава Минтруда.

Также одной из тем правчаса стала занятость участников СВО.

Антон Котяков рассказал о внедрении программы субсидирования найма.

Компании, привлекающие ветеранов специальной военной операции, ополченцев и многодетных родителей, могут получить от государства почти 100 тыс. рублей. С 2025 года вводится субсидирование оборудования рабочего места для ветеранов СВО с инвалидностью.

Сенаторы отметили сложности при трудоустройстве женщин с детьми. Доля безработных в этой группе на треть больше, чем в среднем по стране.

Антон Котяков напомнил о том, что молодые мамы имеют возможность бесплатно повысить квалификацию через программы обучения по дефицитным профессиям.

«Кроме того, мы предоставляем возможность частичной занятости, совмещенной с уходом за ребенком. В том числе, за детьми с инвалидностью. На базе центров занятости работают «Женское движение Единой России» и женские клубы, которые позволяют делиться практиками и опытом формирования карьеры в этих сообществах», — рассказал глава ведомства.

Напомним, новый закон «Единой России» о занятости обязывает центры занятости формировать индивидуальные цифровые профили соискателей, которые помогут с подбором вакансий. При этом стандарты, регулирующие предоставление господдержки при поиске работы до сих пор не утверждены в полном объёме.