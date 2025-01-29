В Госдуме объяснили, что такое народная медицина и стоит ли ей верить

Публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, комментируя открытие первого регионального реестра народных целителей, порассуждал о том, что такое народная медицина и стоит ли ей верить. По словам парламентария, которые цитирует «Радио 1», ее эффективность зависит от убеждений человека.

«Грубо говоря, во что человек верит, то ему и поможет. Это на самом деле методы психологической концентрации, методы активизации собственных защитных сил организма. Если больной не хочет жить, то даже медицина ничего с этим не сможет поделать», — сказал Вассерман.

Он добавил, что поход к целителю может иметь кратковременный результат, поэтому нужно самому учиться управлять своим организмом и мотивировать себя на выздоровление.

В январе в Башкирии запустили первый в Российской Федерации региональный реестр специалистов народной медицины. В него внесли семь человек, практикующих траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию и даже «этнические методы психологического воздействия».

В министерстве здравоохранения Башкирии заявили, что разрешение заниматься народной медициной на территории республики выдается на срок в пять лет. Целитель должен подать в ведомство заявление о своей деятельности с указанием конкретной методики, которую он практикует.

Ранее были названы самые опасные народные методы лечения детей.