Трое участников беспорядков в Махачкале получили сроки

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговоры троим участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

Суд пришел к выводу, что трое осужденных причастны к массовым беспорядкам и неисполнению требований по соблюдению транспортной безопасности.

До этого Кочубеевский районный суд Ставропольского края приговорил четырех жителей Дагестана к срокам от 8 лет до 10 лет 3 месяцев по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

29 октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки. Причиной послужило прибытие в город регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Следователи собрали доказательственную базу о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее участникам беспорядков в Махачкале предложили заключить контракты с Минобороны России.