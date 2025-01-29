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Нижегородец попросил гостей уйти и ударил их топором, когда они отказались

Mash: в Урене хозяин напал на гостей с топором из-за нежелания уходить

В Нижегородской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после застолья со знакомыми. Об этом сообщает Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Урень, на Индустриальной улице. Пострадавшие пришли к 31-летнему подозреваемому в гости, спустя какое-то время хозяин жилья попросил их уйти, но мужчины хотели остаться.

«Уговоры не помогли, и оба получили несколько ударов топором», – сообщается в публикации.

Как сообщает управление СК РФ по региону, гостей ударили по голове. Спасти их не удалось. Правоохранители задержали нападавшего, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – поделились в ведомстве.

Что именно стало причиной конфликта, в СК РФ не уточнили. На данный момент следователи проводят все необходимые следственные мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин получил удар топором в спину, обвинив сожительницу в краже денег.

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