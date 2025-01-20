Россиянин получил удар топором в спину, обвинив сожительницу в краже денег

Жительница Пензы поссорилась с сожителем из-за пропавших денег, ударила его топором и попыталась скрыться. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 42-летний мужчина вместе со своей 37-летней сожительницей вернулись домой из бара. Пара поссорилась из -за пропажи денег. Мужчина обвинил возлюбленную в краже.

Женщина схватила топор и закрылась в ванной. После того как мужчина попытался войти в комнату, женщина ударила топором по стеклу двери и, разбив его, попала в голову потерпевшему. После этого сожитель повернулся, чтобы взять телефон и позвонить в полицию, возлюбленная повторно ударила его в спину и сбежала. Пострадавшего удалось спасти, подозреваемую в нападении задержали, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее россиянин из ревности заколол односельчанина ножом.