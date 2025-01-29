В России во второй раз пройдет вручение премии «Спортивная телега – 2024»

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и сервис аналитики TGStat во второй раз проведут премию «Спортивная телега – 2024» за лучший авторский Telegram-канал о профессиональном спорте, сообщает пресс-служба портала.

Редакция «Чемпионата» составила список из 82 крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, а аналитики TGStat отобрали 40 номинантов по 3 ключевым метрикам (охват постов за первые 24 часа в 2024 году, количество уникальных каналов с упоминанием номинантов в 2024 году, среднее количество пересылок на 1 пост в 2024 году).

Также аналитики исключили каналы, которые, по их мнению, пользовались накрутками.

Отобранные каналы разбили на 4 группы по 10 каналов. В ближайший месяц будут проведены народные голосования, по итогам которых 2 номинанта из каждой группы пройдут в финал. Победителей также определят подписчики.

Как отметил главный редактор портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин, спортивное медиаполе в России уже невозможно представить без Telegram-каналов.

«У каждого болельщика есть любимые темы и авторы. В этот раз в топ-40 помимо футбольных каналов вошли каналы о хоккее, автоспорте, фигурном катании, ММА и другие», — рассказал он.

Обладателем первой премии «Спортивная телега – 2023» стал Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». В этом году победитель премии получит в награду сертификат на отдых на одном из лучших курортов России – Красной Поляне в Сочи.